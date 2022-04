Ukraine-Krieg Ukraine will „Friedensanleihe“ an Kleinanleger im Ausland verkaufen

Die Ukraine braucht finanzielle Unterstützung bei dem Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur. Dabei sollen so genannte Friedensanleihen helfen.

Kiew rechnet damit, mindestens eine halbe Billion Dollar für den Wiederaufbau zu benötigen,. (Foto: dpa) Ukraine-Krieg

Die Ukraine spricht mit der Europäischen Union und den USA über eine so genannte Friedensanleihe für Kleinanleger, die zur Finanzierung von Kriegsanstrengungen und Wiederaufbau beitragen soll. Die Europäische Kommission hat nach Angaben einer mit den Gesprächen vertrauten Person Beratung und Vermittlung mit den nationalen Behörden in der Union angeboten, die die Markteinführung der Anleihen überwachen und genehmigen würden.

Gespräche zwischen Brüssel und Kiew seien im Gange, heißt es. Auch mit der US Securities and Exchange Commission gebe es Kontakt und eine Anwaltskanzlei vertrete die Ukraine. Kiew strebe mehrere Emissionen an, sagte die Person, doch seien die genauen Einzelheiten des potenziellen Programms noch nicht bekannt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen