Ukraine-Krieg Zentralbank: Russische Auslandsschulden um 26,5 Milliarden Dollar gesunken

Russlands Auslandsverschuldung ist im Vergleich zum Jahresbeginn gesunken. Die USA erhöhten zuletzt den wirtschaftlichen Druck auf das Land.

Die Auslandsverschuldung Russlands ist in den Fokus gerückt, seit die westlichen Sanktionen das Land von wichtigen Teilen des globalen Finanzsystems isolieren. (Foto: Reuters) Die russische Zentralbank in Moskau

Berlin Die russischen Auslandsschulden sind nach Kriegsbeginn in der Ukraine gesunken. Zum 1. April summierten sich die Verbindlichkeiten von Unternehmen und Staat zusammen noch auf 453,5 Milliarden Dollar, wie die Zentralbank am Mittwoch in Moskau mitteilte.

Das seien 26,5 Milliarden Dollar oder 5,5 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Die Auslandsverschuldung Russlands ist in den Fokus gerückt, seit die westlichen Sanktionen das Land von wichtigen Teilen des globalen Finanzsystems isolieren.

Erstmals seit dem Einmarsch in die Ukraine Ende Februar hat diese Woche eine europäische Gläubigervereinigung den Zahlungsausfall eines russischen Unternehmens gegenüber ausländischen Gläubigern festgestellt. Bei einer von der Russischen Eisenbahn ausgegebenen Anleihe sei ein Zahlungsversäumnis („failure to pay“) festgestellt worden, wie das EMEA Credit Derivatives Determinations Committee mitteilte, dem einige der weltgrößten Investmentbanken angehören.

