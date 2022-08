Unternehmensfinanzierung Facebook-Mutter Meta begibt erstmals mit Firmenanleihe

Meta will sich erstmals am Anleihemarkt refinanzieren. Geplant sind aktuell vier Tranchen von Zinstiteln mit Laufzeiten von fünf bis 40 Jahren.

New York Die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms will erstmals Geld am Bondmarkt aufnehmen. Das Unternehmen, das vor großen Investitionen in neue Internet-Anwendungen steht, will den Erlös der Bonds für Investitionen, Aktienrückkäufe oder Übernahmen verwenden.

Wieviel Geld aufgenommen werden soll, gab Meta nicht bekannt. Geplant seien vier Tranchen von Zinstiteln mit Laufzeiten von fünf bis 40 Jahren.

Das kapitalstarke und bisher praktisch schuldenfreie Unternehmen wird von Moody's mit „A1“ bewertet, S&P hat ein „AA-“-Rating mit stabilem Ausblick vergeben. Berichte über die Emissionspläne hatten die Meta-Aktie schon am Vortag steigen lassen.. Zuletzt hatten auch Technologiekonzerne wie Apple und Intel Anleihen im Milliardenwert ausgegeben.

