Wandelanleihen bieten das Beste aus zwei Welten. Experten sehen aktuell ein günstiges Umfeld – dabei müssen Anleger nicht unbedingt Einzeltitel kaufen. Es gibt eine Alternative.

Wandelanleihe-ETF könnten für Anlegerinnen und Anleger eine Option sein. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Geldanlage

Köln Den Aktienmärkten könnten im saisonal schwachen August und September schwierige Wochen bevorstehen. Für Anlegerinnen und Anleger, die erst einmal „in Deckung gehen“ möchten und sich gleichzeitig die Chance auf später wieder steigende Aktienkurse bewahren wollen, sind Wandelanleihen eine Option.

Nachdem die Papiere längere Zeit litten, erleben sie nun Aufwind, der Profis nach länger bestehen dürfte. Wer in die sogenannten Wandler investieren möchte, sollte jedoch kein Neuling am Anlegermarkt sein. Zudem müssen Interessenten für einige Titel ein hohes Kapital einbringen.

Welche Risiken ein Investment in Wandelanleihen birgt, welche Unternehmen emittieren und wann Wandelanleihe-ETF eine Chance bieten: Ein Überblick.

Was ist eine Wandelanleihe?

