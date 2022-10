Zinspapiere Wie funktionieren Anleihen?

Zinspapiere werden in Zeiten steigender Zinsen wieder interessant. Wie funktionieren Anleihen und welche gelten als sicher?

Die Zinsen für Anleihen sind gerade deutlich gestiegen. Doch die Rendite entspricht nicht zwangsläufig dem Zins. Wie funktionieren Anleihen? (Foto: Imago) Was sind Anleihen?

Frankfurt Auf den ersten Blick sind Anleihen simpel: Man kauft sie, bekommt jedes Jahr seine Zinsen und am Ende der Laufzeit wird das Geld zurückgezahlt. Die Laufzeiten können von einigen Monaten bis zu 30 Jahren variieren, in seltenen Fällen geht es noch länger. In letzter Zeit sind die Zinsen deutlich gestiegen, zum Teil sogar über die erwartete Inflationsrate, sodass es wieder „reale“ Renditen gibt.

Auf den zweiten Blick ist es nicht so einfach. Denn die Rendite einer Anleihe ist nicht immer gleich dem Zins. Häufig werden Anleihen schon, wenn sie neu auf den Markt kommen, nicht zu einem Kurs von 100 Prozent verkauft. Erst recht gibt es Abweichungen, wenn man bereits laufende Papiere kauft. Deren Kurse können bei deutlich unter oder über 100 Prozent liegen. Weil Anleihen zu 100 Prozent zurückgezahlt werden, geht zweierlei in die Rendite ein: der laufende Zins und die Differenz vom Einkaufs- und dem Rückzahlungskurs.

Das Handelsblatt erklärt im Folgenden, wie Anleihen funktionieren, was mit dem Kurs passiert, wenn die Rendite am Markt steigt, und wie sicher Anleihen sind.

Was sind Anleihen?

Eine Anleihe meint ein verzinsliches Wertpapier. Dieses garantiert bleibende Zinsen (den Kupon) und die Rückzahlung eines bestimmten Betrags. Anleihen unterscheiden sich nach:

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Emittenten (etwa Anleihen von Staaten oder Unternehmen),

der Verzinsung,

der Laufzeit,

dem Rückzahlungsmodus

dem Sitz des Ausstellers und

der Währung.

Der Gesamtbetrag einer Anleihe ist gestückelt in Teilbeträge (Teilschuldverschreibung), die über Banken verkauft werden. Wer eine Anleihe kauft, hat Anspruch auf ein zeitabhängiges Entgelt (Zinszahlung) und die Rückzahlung des Kapitals, das überlassen wurde (Tilgung).

Wie hoch sind die Renditen bei Anleihen zurzeit?

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich von ihrer Nullzinspolitik verabschiedet und die Zinsen seit Juli um 1,25 Prozentpunkte erhöht. Bei der EZB-Sitzung am Donnerstag wird ein neuer Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten erwartet.

Aktuell liegen die Renditen für zweijährige Bundesanleihen bei 1,97 Prozent, für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,16 Prozent. Zweijährige US-Anleihen erreichen 4,43 Prozent, zehnjährige knapp über vier Prozent.

Wie funktionieren Anleihen? Zins ist nicht gleich Rendite

Die Rendite entspricht nicht zwangsläufig dem Zins. Ein Beispiel: Ein Paper wird zum Kurs von 98 Prozent mit einer Laufzeit (oder Restlaufzeit) von zehn Jahren gekauft. Dann ist die laufende Rendite etwas höher, weil das Papier etwas günstiger als zu 100 Prozent gekauft wurde. Zwei Prozent bezogen auf 98 Prozent wären 2/98, also 2,04 Prozent.

Außerdem gibt es zwei Prozent für die zehn Jahre Laufzeit: Das ist die Kursdifferenz zwischen 98 Prozent zum Einstieg und 100 Prozent zum Ausstieg. So bessert sich die Rendite pro Jahr ungefähr um zwei Zehntel (0,2) Prozentpunkte auf. Insgesamt liegt sie bei 2,24 Prozent.

Analog ergibt sich bei einem Einstiegskurs von 102 Prozent überschlägig eine Rendite 1,76 Prozent: 2/102 minus zwei Zehntel.

>> Lesen Sie auch: So bringen Sie Ihr Depot 2022 mit wenig Risiko durch die Krise

Wie funktionieren Anleihen? Der Zinseszinseffekt

Die obige Rechnung ist zwar üblich, aber nicht exakt. Denn sie unterschlägt den Zinseszinseffekt. Also Zinsen, die Anleger auf Zinsen bekommen.

Bei kleineren Kursabweichungen fällt der Effekt nicht ins Gewicht. Einen Unterschied können Nullzins-Anleihen machen, also Anleihen ohne Kupon. In diesen Fällen wird die Rendite nur durch den Endkurs minus dem Ausgabekurs dargestellt.





Beispiel für den Zinseszinseffekt

Beispiel: Eine Anleihe mit null Zins, 60 Prozent Kaufkurs, wie immer 100 Prozent Rückzahlung und zehn Jahren Laufzeit.

Nach der vereinfachten Rechnung wären das 40 Prozent verteilt auf zehn Jahre, also vier Prozent Rendite. Mit Zinseszins wäre die Gleichung: Rendite = 100/60hoch0,1 – 1, was knapp 5,3 Prozent ergibt. Das ist deutlich mehr als nach der Rechnung mit dem dicken Daumen. Die Gleichung ergibt sich aus der Überlegung, dass aus 60 Prozent in zehn Jahren 100 Prozent werden müssen, indem man sie zehnmal mit der Rendite verzinst. Hier also: 60 wird zehnmal mit 1,053 multipliziert, was – abgesehen von einem Rundungsfehler – 100 ergibt.

>> Lesen Sie auch: Lohnt es sich jetzt, Anleihen zu kaufen?

Wieso sinken die Anleihekurse, wenn die Renditen steigen?

Etwas verwirrend ist auf den ersten Blick ein wichtiges Marktgesetz: Bei steigenden Renditen sinken die Kurse – und umgekehrt.

Auf den zweiten Blick leuchtet es ein: Man kauft ein Papier und danach verdoppelt sich die Rendite am Markt. Das Papier bringt dann nur noch die halbe Marktrendite und ist nur noch die Hälfte wert. Aber: Das Papier steigt bis zum Ende der Laufzeit wieder bis auf den Rückzahlungskurs von 100 Prozent. Anders gesagt: Die automatische Kurssteigerung vom Kauf bis zur Rückzahlung plus den laufenden Zinszahlungen mit dem alten Kupon müssen genauso viel Rendite ergeben wie bei dem neuen Papier.

Beispiel für den Renditeanstieg

Hier ein Beispiel, wiederum nur als Faustformel. Wir gehen aus von einem Renditeanstieg von 2,0 auf 3,3 Prozent. Wie tief muss der Kurs einer Anleihe mit festem Kupon von 2,0 Prozent sinken, damit die Rendite die neuen 3,3 Prozent erreicht?

Versuchen wir es mit 90 Euro. Daraus ergeben sich 20 Euro Zinsen über die gesamte Laufzeit. Dazu kommen zehn Euro durch den Kursgewinn, macht zusammen 30 Euro. Die Rendite läge über den Daumen gerechnet bei 3,3 Prozent, berechnet als 100 x (30/90/10).

Fazit: Wenn die alte Anleihe mit 2,0 Prozent Kupon auf 90 Prozent absackt, ist die Rendite ungefähr so groß wie bei einer neuen mit 3,3 Prozent, die zu 100 Prozent ausgegeben wird.

Wie wirkt sich die Laufzeit einer Anleihe aus?

Ganz wichtig ist ein zweites Gesetz: Die Zinsänderung ist besonders stark, wenn die Laufzeit oder Restlaufzeit ab Kauf besonders lang ist. Teilweise wird erklärt, dass es bei längeren Laufzeiten insgesamt mehr Zinsen gibt und deswegen die Wirkung größer ist. So einfach ist es nicht.

Laufzeit bei Anleihen: Beispiel fünf Jahre

Nehmen wir wieder unser obiges Beispiel und halbieren die Laufzeit: also zwei Prozent Zins, 90 Prozent Kurs und nur fünf Jahre Laufzeit. Dann würden sich nur zehn Euro Zinsen, aber immer noch zehn Euro Kursgewinn in der gesamten Laufzeit ergeben. Zusammen also 20 Euro, bezogen auf nur fünf Jahre. Das ergibt eine Rendite von 4,4 Prozent, berechnet als 100x (20/90/5).

Anders gesagt: Die laufende Rendite ist unabhängig von der Laufzeit. Sie bleibt bei einem Kupon von zwei Prozent immer bei zwei Prozent. Aber der Kursanstieg vom Kauf bis zur Rückzahlung wirkt sich bei kurzen Laufzeiten aufs Jahr umgerechnet viel stärker aus als bei langen Laufzeiten. Umgekehrt heißt das: Bei kurzen Laufzeiten muss der Kurs nicht so tief sinken wie bei langen Laufzeiten, damit das Papier sich an die gestiegene Marktrendite anpasst.

Der laufende Zins hat nichts damit zu tun, dass längere Laufzeiten stärker auf Zinsänderungen am Markt reagieren. Die Kursdifferenz fällt bei längeren Laufzeiten pro Jahr weniger ins Gewicht, deswegen muss der Kurs zum Ausgleich deutlicher fallen. Das alles gilt auch umgekehrt: Bei fallenden Marktrenditen steigen Anleihen mit langer Laufzeit stärker als solche mit kurzer Laufzeit.

Was sind Stückzinsen?

Zinsen werden in der Regel einmal pro Jahr gezahlt. Kauft man eine Anleihe mitten im Jahr, steht einem daher ein Teil der Zinsen zu oder dem Verkäufer, je nachdem, wann gekauft wurde und wann der Zinstermin ist.

Anleihe-Laufzeiten und -Restlaufzeiten: Was heißt Duration?

Statt von „Laufzeiten“ und „Restlaufzeiten“ sprechen Profis lieber von „Duration“. Diese misst, wie lange das Kapital durchschnittlich gebunden bleibt. Bei einem hohen Zinskupon fließt während der Laufzeit schon einiges Kapital zurück. Bei einem niedrigen laufenden Zins dagegen nur wenig. Daher ist es präziser, diese Effekte mit einzurechnen. Der Begriff „Duration“ ist treffender.

Was die Zinskurve sagt

Interessant ist auch, die Zinskurve insgesamt zu betrachten, also die Renditen über verschiedene Laufzeiten verteilt. In der Kurve spiegeln sich vor allem Zinserwartungen der Anleger wider.

Wenn zum Beispiel eine Rezession erwartet wird – und damit niedrige Zinsen –, werden die Renditen für langfristige Papiere schon vorzeitig recht niedrig ausfallen. Eine flache Zinskurve, bei der kurze und lange Frist sich kaum unterscheiden, gilt daher als Vorbote einer schwächeren Wirtschaft. Eine „Inversion“, bei der langfristige Zinsen niedriger sind, zeigt sich häufig vor einer Rezession. Professionelle Anleiheanleger versuchen häufig, in der Zinskurve Abweichungen von dem zu entdecken, was sie aus ökonomischen Gründen erwarten. Sie spekulieren dann darauf, dass diese Abweichungen verschwinden.

Wie sicher ist eine Anleihe?

Kreditrisiko und Ratingagenturen

Die vorherigen Erklärungen beziehen sich nur auf Zinsen und Renditen, auf Englisch „rates“. Für Anleihen ist aber auch der Bereich „credit“ wichtig, für den es eigene Spezialisten gibt. Zu Deutsch ist das Kreditrisiko gemeint, also die Gefahr, dass eine Anleihe ganz oder zum Teil nicht zurückgezahlt werden kann.

Bei Staatsanleihen passiert das selten, ist aber bei überschuldeten Ländern keinesfalls ein Nullrisiko. Anders ist es bei Unternehmensanleihen. Dort spielt die Bonität der jeweiligen Firma eine große Rolle. Sie wird durch die Noten der Ratingagenturen dargestellt, die, grob gesprochen, von „AAA“ für eine gute bis „C“ oder „D“ für eine schlechte Bonität reichen.

Unternehmen oder Staaten mit guter Bonität

Unternehmen oder Staaten mit guter Bonität haben niedrigere Renditen als solche mit schlechter Bonität. Sie bieten mehr Sicherheit, die Anleger sind mit weniger Ertrag zufrieden.

Eine gute Bonität ergibt sich aus dem Investmentgrade nach dem Schema der Ratingagentur Standard & Poor’s. Sie besteht bei Noten von „AAA“ bis „BBB“. Anleihen mit einer schlechten Bonität (weniger als „BBB“) werden als Hochzinsanleihen oder High Yield Bonds bezeichnet.

Was gilt als sichere Anleihe?

Wie hoch schätzt der Markt das Risiko einer Anleihe? Als Maßstab gilt die Differenz ihrer Rendite zu der Rendite von als sicher geltenden Staatsanleihen. Als „sicher“ gelten im Dollar-Raum zum Beispiel US-Staatsanleihen. Im Euro-Raum sind die deutschen Bundesanleihen das Fundament.

Vor allem Papiere höher verschuldeter Staaten wie Italien haben als Ausgleich für das höhere Risiko höhere Renditen. Die Differenz zur sicheren Rendite wird Risikoaufschlag oder Spread genannt. Wenn die Bonität wackelt, weiten sich die Spreads aus.

Unternehmensanleihen im Vergleich zu Aktien

Unternehmensanleihen werden auch vom großen Zinstrend beeinflusst. Aber zusätzlich spielt die Risikobereitschaft der Anleger eine Rolle. Deswegen bewegen sich Anleihen von der Tendenz her häufig ähnlich wie Aktien, allerdings mit kleineren Schwankungen.

Insgesamt ergibt sich der Kurs also aus Zinstrend, Bonität und Risikobereitschaft der Anleger. Hochzinsanleihen schwanken meist stärker als andere Zinspapiere, weil die Risiken größer sind.

Sonderformen von Anleihen: fester Zins, variabler Zins, Nullzinsanleihen, TIPS

Neben Anleihen mit festem Zins (Fixed Income) gibt es folgende Sonderformen:

Anleihen mit variablen Zinsen (Floater). Diese sind immun gegen steigende Renditen, weil ihre Zinsen mitsteigen.

(Floater). Diese sind immun gegen steigende Renditen, weil ihre Zinsen mitsteigen. Anleihen ohne Kupon (Zero Bonds oder Nullzinsanleihen), bei denen die Rendite allein durch eine große Differenz zwischen Ausgabe- und Rückgabekurs entsteht.

(Zero Bonds oder Nullzinsanleihen), bei denen die Rendite allein durch eine große Differenz zwischen Ausgabe- und Rückgabekurs entsteht. Anleihen, die zusätzlich zum Kupon einen Ausgleich für die Inflation zahlen, in den USA auch als TIPS bekannt.

An den Renditeunterschieden gewöhnlicher Anleihen zu solchen mit Inflationsausgleich kann man ablesen, wie viel Inflation die Investoren erwarten.

Zusammengefasst: Ganz so simpel sind Anleihen doch nicht. Für Anleger eignen sie sich, um das Risiko gegenüber reiner Aktienanlage etwas abzumildern. Aber in Sondersituationen, wie aktuell mit hoher Inflation und steigenden Notenbankzinsen, sind Anleger auch so nicht vor Verlusten gefeit. Bei hoher Inflation täuschen die ausgewiesenen Renditen darüber hinweg, dass Anleger real viel weniger verdienen. Das ist bei unverzinstem Geld jedoch nicht besser.

Mehr: Was ist eine Notenbank?