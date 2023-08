Es scheint wieder höchst unklar, wie die nächsten Entscheidungen der Federal Reserve aussehen. Investoren hoffen kommende Woche auf neue Erkenntnisse durch Konjunkturzahlen.

Derzeit gibt es viele Meinungen an der Börse darüber, welche Richtung die Fed einschlägt. (Foto: Reuters) Börsenhändlerin an der New York Stock Exchange (NYSE).

Frankfurt Kurz schien es so, als sei der Zinsgipfel zumindest in den USA greifbar. Die sich abschwächende Inflation ließ Strategen und Anleger frohlocken, dass das Ende der Zinserhöhungsphase der US-Notenbank Fed erreicht ist. Die Aktienkurse setzten zum Ende der Woche zu einem neuen Aufwärtskurs an.

Doch auch dieser währte nicht lang: Etwas höhere neue Erzeugerpreise als erwartet in der größten Volkswirtschaft der Welt und die Mahnung einer namhaften US-Notenbankerin, dass eine Zinspause der Fed längst noch nicht ausgemacht sei, brachten die Unsicherheit zurück und Aktien- und Anleihekurse erneut unter Druck. In der neuen Woche könnten nun vor allem Konjunkturdaten Orientierung geben.

Am Markt herrscht nun völlige Ratlosigkeit, was die US-Geldpolitik angeht. Jan Gengel, Analyst der Weberbank, meint: Von „es sind noch weitere Schritte zu befürchten“ über „das war es jetzt mit den Zinserhöhungen“ bis zu „Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen“ seien alle Meinungen vertreten.

