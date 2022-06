 Meme-Aktien: Chef der US-Börsenaufsicht legt Reformplan für Börsenhandel vor

Nach dem Börsenhype rund um Meme-Aktien hat der Chef der US-Börsenaufsicht SEC ein neues Konzept für Kleinaktionäre vorgelegt. Es soll vor allem den Wettbewerb stärken.

Die Gebühren gerieten 2021 in den Blickwinkel, als eine Vielzahl von Kleinanlegern im großen Stil Meme-Aktien wie GameStop kauften. (Foto: AP) Unternehmen GameStop

Washington In den aktuellen Reformplänen des Chefs der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, geht es darum, sicherzustellen, dass Kleinanleger bei Online-Brokern den besten Preis für ihre Aktiengeschäfte erhalten.

Das Vorhaben, das Gensler am Mittwoch veröffentlicht hat, sieht vor, dass Handelshäuser direkt miteinander in Konkurrenz stehen, wenn sie Aufträge von Kleinaktionären erhalten. Auf diese Weise solle mehr Wettbewerb entstehen.

Gensler geht es vor allem um Gebühren, die Online-Broker wie TD Ameritrade, Robinhood oder E*Trade von Zwischenhändlern dafür erhalten, dass sie Aufträge an sie weiterleiten. Die SEC führt an, dass diese „Payment for Order Flow“ (PFOF)-Gebühren die Kosten für die Investoren bei den Online-Brokern erhöhen.

Gensler will Transparenz herstellen

