Meme-Aktien GameStop beschließt Aktiensplit

Der Videospiele-Händler GameStop will seine Aktien für Kleinanleger leichter handelbar machen. Die zusätzlichen Papiere werden als Aktiendividende ausgezahlt.

Der Aktiensplit ist im Verhältnis 1:4 geplant. (Foto: AP) GameStop-Logo

Bangalore Das US-Unternehmen segnete einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 ab. Zum regulären Handelsschluss am Mittwoch kostete ein GameStop-Anteilsschein 117,43 Dollar. Mit einem Aktiensplit können Firmen die Zahl ihrer Aktien erhöhen. So wird der Zugang auch für Kleinanleger erleichtert.

GameStop will die zusätzlichen Papiere in Form einer Aktiendividende auszahlen. Dabei erhalten Anleger anstelle von Bargeld weitere Anteilsscheine. Die Aktie stieg nachbörslich mehr als fünf Prozent.

GameStop gehört zu den sogenannten „Meme-Aktien“, zu deren Kauf sich Kleinanleger in einschlägigen Internet-Foren etwa auf Reddit gegenseitig aufrufen. Dies hat in der Vergangenheit Hedgefonds in Mitleidenschaft gezogen, die über Leerverkäufe auf einen Kursverfall spekuliert hatten.

