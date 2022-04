 Strom- und Erdgashandel: Energiebörse EEX auf Wachstumskurs

Die Tochter der Deutschen Börse hat 2021 ihren Umsatz um elf Prozent gesteigert – und will weiter wachsen. Das soll mit der richtigen Strategie gelingen.

Frankfurt Die Energiebörse EEX will nach Zuwächsen 2021 im neuen Jahr weiter zulegen. „Unser Ziel ist es, das Wachstum der EEX-Gruppe auch im Jahr 2022 fortzusetzen und das erfolgreiche Jahr 2021 zu übertreffen“, sagte EEX-Chef Peter Reitz der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

„Wir wollen auch die Anzahl unserer Handelsteilnehmer vergrößern und unsere globale Position ausweiten.“ Die EEX setze dabei auf neue Kunden und neue Produkte. „Das ist die richtige Strategie auch für die kommenden Jahre.“

Im vergangenen Jahr hatte die Tochter der Deutschen Börse ihren Umsatz um elf Prozent auf den Rekordwert von 363 Millionen Euro gesteigert. Der operative Gewinn (Ebit) kletterte um 36 Prozent auf knapp 138 Millionen Euro.

