Ukraine-Krieg Moskauer Börse nimmt Handel mit 33 Aktien wieder auf

Moskau Nach fast einem Monat Pause wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen gegen Russland nimmt die Moskauer Börse den Handel wieder auf. An diesem Donnerstag sollen zunächst aber nicht alle Aktien, sondern nur die von 33 Unternehmen gehandelt werden.

Darunter sind Papiere des Gasmonopolisten Gazprom, des Ölkonzerns Lukoil und der staatlichen Fluggesellschaft Aeroflot, wie die Zentralbank der Staatsagentur Tass zufolge am Mittwoch mitteilte. Leerverkäufe sind demnach verboten. Zunächst ist ein verkürzter Handelstag von 9.50 Uhr bis 14.00 Uhr (Ortszeit, 7.50 Uhr bis 12.00 Uhr MEZ) geplant.

Der Handel war gestoppt worden, als der wichtigste russische Aktienindex RTS kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar deutlich abstürzte. Die Perspektive auf eine Öffnung blieb zunächst unklar. Russische Staatsanleihen werden seit dem 21. März bereits wieder gehandelt.

Die Frage, ob russische Aktien attraktiv sind oder nicht, habe sich laut Stefan Böttcher, Chefstratege des Vermögensverwalters Fiera Capital vor dem Hintergrund des Kriegs erübrigt. Vor der Invasion seien russische Aktien für manche Anleger sehr interessant gewesen, Gazprom etwa mit einer erwarteten Dividendenrendite von rund 20 Prozent.

Doch fraglich sei eben, ob Gazprom die Dividende zahlen könne und ob westliche Investoren Zahlungen auf ihr Konto erhalten. „Das ist völlig ungewiss.“

Staatspleite zunächst abgewendet

Eine Staatspleite infolge der westlichen Sanktionen konnte Russland zunächst abwenden. Das Land hatte es am Dienstag offensichtlich geschafft, fällige Zinsen auf zwei Dollar-Anleihen pflichtgemäß zu zahlen. Einige Besitzer von Anteilen russischer Dollar-Anleihen im Volumen von 117 Millionen Dollar haben die fälligen Zinszahlungen nach Angaben der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg erhalten.

Die Zahlungen werden als erster Test gewertet, ob die Regierung in Moskau ihren internationalen Schuldenverpflichtungen nachkommen kann, nachdem der Westen auch den russischen Finanzmarkt mit Sanktionen treffen will. Das Finanzministerium in Moskau hatte bereits am Donnerstag bekannt gegeben, die Zahlungen angewiesen zu haben. Die Zinszahlungen auf die Anleihen waren bereits am Mittwoch fällig. Offiziell wird ein Zahlungsausfall aber erst, wenn die 30-tägige Nachfrist verstrichen ist.

