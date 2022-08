Wall Street Fünf chinesische Staatskonzerne ziehen sich von Börse New York zurück

Im Streit um Bilanzstandards droht insgesamt 270 chinesischen Unternehmen ein Ausschluss von der Wall Street. Jetzt reagieren fünf Staatskonzerne.

Ein Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan vergangene Woche hatte die Spannungen zwischen den USA und China weiter verschärft. Jetzt ziehen sich fünf chinesische Staatskonzerne von der New Yorker Börse zurück. (Foto: AP) New Yorker Börse

Schanghai, Hongkong Fünf chinesische Staatskonzerne wollen sich von der New Yorker Börse zurückziehen. Der Lebensversicherer China Life, die Ölriesen Sinopec und Petro China, der Alu-Konzern Chalco sowie der Chemiekonzern Sinopec Shanghai Petrochemical kündigten am Freitag Anträge für ein Delisting ihrer US-Hinterlegungsscheine (ADS) noch im August an.

Sie gehören zu den knapp 270 chinesischen Unternehmen, denen die USA in einem Gesetz im Mai mit dem Ausschluss von der New York Stock Exchange gedroht hatten, weil sie die Bilanzstandards der amerikanischen Wirtschaftsprüfer nicht erfüllten. Die Regierungen in Peking und Washington verhandeln über eine Lösung in dem Streit.

