+++ Bitcoin, Ethereum und Solana +++ Bitcoin fällt unter 40.000 Dollar

In einem der größten Krypto-Diebstähle der Geschichte erbeuteten Hacker rund 600 Millionen Dollar aus dem Online-Computerspiel „Axie Infinity“. Die Täter stahlen bereits am 23. März insgesamt 173.600 Ether und 25,5 Millionen USDC-Token. Allerdings wurde der Raub erst am Dienstag öffentlich.

„Die Tatsache, dass sechs Tage lang niemand etwas bemerkt, schreit förmlich danach, dass eine Struktur zur Überwachung illegaler Überweisungen geschaffen werden sollte“, sagte Wilfred Daye, Leiter des Sicherheitsunternehmens Securitize Capital.

Das Ziel des Angriffs waren sogenannte Nodes innerhalb des Spiels, die vom Axie Infinity-Hersteller Sky Mavis und der Plattform Axie DAO betrieben werden. Diese Nodes werden dazu verwendet, um im Spiel erhaltene Belohnungen oder Token in Kryptowährungen oder Bargeld zu tauschen.

Sie stünden mit den großen Kryptowährungsbörsen und mit dem Blockchain-Tracker Chainalysis in Kontakt, um die Bewegung der gestohlenen Coins zu überwachen, teilte das Unternehmen Ronin mit, dass den Zahlungsverkehr im Spiel verwaltet. Das „meiste“ der Beute befinde sich demnach immer noch auf dem Konto der Hacker.