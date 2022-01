+++ Bitcoin, Ethereum und Solana +++ Bitcoin-Kurssturz vorerst gestoppt – Stabilisierung um Kurs von 35.500 Dollar

Anleger haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offenbar massenhaft aus dem Markt für Krypto-Währungen zurückgezogen. Der Bitcoin-Kurs fiel auf unter 39.000 US-Dollar und notierte am frühen Freitagmorgen bei 38.883 US-Dollar. Das ist der niedrigste Kurs seit August 2021. Seit dem Rekordhoch im November hat der Bitcoin damit mehr als 40 Prozent an Wert verloren.



Noch stärker verlor die zweitgrößte Krypto-Währung Ethereum. Eine Einheit der Währung kostete am Freitagmorgen noch 2857 US-Dollar. Am Donnerstagabend lag der Preis noch bei über 3200 Dollar.