+++ Bitcoin, Ethereum und Solana +++ Bitcoin legt 15 Prozent zu – Marke von 44.000 Dollar in Sicht

Binance, die gemessen am Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse der Welt, will beim Medienhaus Forbes einsteigen. Dazu investiere Binance 200 Millionen Dollar in die Firmenhülle Magnum Opus Acquisition, teilte der Herausgeber des Magazins „Forbes" mit. Durch einen Zusammenschluss mit Magnum Opus will sich Forbes an die Börse fusionieren.