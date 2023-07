Agrarrohstoffe Preisentwicklung für Mais und Weizen entscheidet sich im Juli

Die Trockenheit in den USA hat dem Mais stark zugesetzt und zeitweise die Preise nach oben getrieben. Und auch global bedrohen Dürren die Ernte. Worauf es nun ankommt.

Der Maispreis schwankt derzeit stark. (Foto: imago images/serienlicht) Maisernte

Frankfurt Die Trockenheit in den USA setzt dem Maisanbau zu: Rund 64 Prozent der Maiskulturen sind von mäßiger bis starker Trockenheit betroffen, zeigt ein Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 19 Prozent.

Nachrichten wie diese ließen den Maispreis zuletzt steigen: Die Terminkontrakte an der Getreidebörse in Chicago verteuerten sich zeitweise innerhalb von vier Handelstagen um zwölf Prozent – einen solchen Anstieg gab es zuletzt im März 2022, als Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begann.

Mittlerweile ist der Preis wieder gesunken, weil US-Wettermodelle bessere Chancen für Niederschläge in den nächsten zwei Wochen prognostizierten. Der Preis für Mais mit einer Lieferung im Dezember sank am Freitag um 5,9 Prozent – der größte Tagesverlust in der Geschichte des Kontrakts.

