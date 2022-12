 Anhörung zur Krypto-Pleite: Insolvenzverwalter macht FTX-Gründer schwere Vorwürfe: „Auf keinen Fall“ kann er nichts gewusst haben

John Ray spricht vor dem Repräsentantenhaus über schwerwiegende Fehler der Krypto-Börse. US-Behörden reichen Klagen ein.

Der Insolvenzanwalt von FTX erhebt schwere Vorwürfe. (Foto: Bloomberg) John Ray

Denver Schwarzer Tag für Sam Bankman-Fried: Der Gründer der mittlerweile insolventen Kryptobörse FTX wurde am Dienstag von US-Behörden verklagt. Die Staatsanwaltschaft reichte eine strafrechtliche Klage gegen den 30-Jährigen ein und ließ ihn in seiner Wahlheimat den Bahamas festnehmen. Eine Auslieferung in die USA soll folgen. Sollte er verurteilt werden, dann drohen ihm Rechtsexperten zufolge Dutzende Jahre Gefängnis.

Die US-Börsenaufsicht SEC und die Derivateaufsicht CFTC reichten ihrerseits zivilrechtliche Klagen ein. In allen Fällen geht es im wesentlichen um Geldwäsche, Wertpapier- und Überweisungsbetrug. Die SEC fokussiert sich auf die Irreführung der rund 90 Investoren, die insgesamt 1,8 Milliarden Dollar in FTX gesteckt hatten.

Bankman-Fried hat die Nacht im Gefängnis auf einer Polizeistation in Nassau verbracht, der Hauptstadt der Bahamas. Am Montag wurde er einem Richter vorgeführt. Shorts und T-Shirts, sein Markenzeichen, soll er gegen einen Anzug und Hemd ausgetauscht haben, wie US-Medien berichten.

