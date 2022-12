Anonyme Käufer Das 300-Tonnen-Rätsel am Goldmarkt

Frankfurt Die Nachricht hallt am Goldmarkt immer noch nach: Im dritten Quartal kauften Notenbanken so viel Gold wie zuletzt 1967. Das an sich ist schon ungewöhnlich – damals war der US-Dollar teilweise noch mit dem Edelmetall gedeckt. Vor allem aber ist beim Großteil der Käufe noch immer unklar, wer genau dahintersteckt.

Knapp 400 Tonnen Gold kauften Notenbanken zwischen Juli und September, wie der World Gold Council (WGC) in der vergangenen Woche bekannt gab. Rund 300 Tonnen, also drei Viertel dieser Käufe, gingen dem WGC zufolge auf das Konto von Notenbanken, die nicht oder nur unregelmäßig über ihre Goldreserven Auskunft geben. Das löste Spekulationen aus, wonach China und Russland die anonymen Käufer sein könnten.

China fällt nun aber als Käufer aus, erklärt Carsten Fritsch, Edelmetallanalyst der Commerzbank. Denn die chinesische Notenbank People’s Bank of China (PBoC) hat Daten zur Entwicklung der chinesischen Devisenreserven veröffentlicht. Daraus geht zwar hervor, dass sie im November 32 Tonnen Gold kaufte und damit die Reserven auf 1780 Tonnen erhöhte, es aber die ersten Käufe seit September 2019 waren.

„Damit dürfte die PBoC nicht mehr als möglicher Käufer der vom WGC für das dritte Quartal gemeldeten Zentralbankkäufe von 400 Tonnen infrage kommen“, schlussfolgert Fritsch. Andere Goldexperten wie Adrian Ash vom Online-Goldanbieter Bullion Vault, sehen das ähnlich. Dass China seine Goldkäufe unmittelbar öffentlich gemacht habe, „könnte ein Zeichen dafür sein, dass die PBoC die Welt wissen lassen – oder glauben machen – will, dass es sich bei dem mysteriösen Käufer nicht um China handelt.“

Chinas ungewöhnliche Kommunikationsoffensive befeuert die Frage, welchen Anteil Russland an den massiven Goldkäufen durch Notenbanken hat. Russland hat zuletzt im Januar Zahlen zu seinen Währungsreserven veröffentlicht – kurz vor dem Überfall auf die Ukraine.

Russland muss seine Ölgewinne eintauschen

Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel, hält die Theorie, dass ein nennenswerter Teil der Notenbankkäufe auf das Konto von Russland geht, für schlüssig. Denn mindestens bis zu dem Ölembargo und dem Ölpreisdeckel der EU hat Russland kräftig am Verkauf von Öl und Gas verdient. Allein für den September schätzt das Centre for Research on Energy and Clean Air die Einnahmen aus russischen Ölexporten auf 16,8 Milliarden Dollar.

Die Konten der russischen Notenbank in westlichen Ländern sind aber eingefroren, wie Polleit erklärt: „Russland kann derzeit mit US-Dollar, Euro und Co. wenig anfangen und hat daher einen Anreiz, Verkaufserlöse in diesen Fremdwährungen möglichst schnell einzutauschen, zum Beispiel gegen chinesische Yuan, türkische Lira, indische Rupien oder aber physisches Gold.“

Daher würde es keinen der Experten wundern, wenn Russland „weiter und in verstärktem Maße Gold kauft“, wie es Polleit formuliert. Schließlich kann Gold, wie Bullion-Vault-Experte Ash feststellt, anders als ausländische Währungen „nicht eingefroren oder sanktioniert werden“. Zumindest dann nicht, wenn es nicht an einem globalen Handelsplatz wie London oder New York verwahrt wird.

Abhängigkeit vom Dollar soll reduziert werden

Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus Precious Metals, hält es zwar auch für „naheliegend, dass Russland unter den unbekannten Käufern ist“. Er kann sich jedoch auch noch „viele andere Notenbanken“ vorstellen, die ebenfalls hinter den anonymen Käufen stehen könnten – weil sie ein Interesse daran haben dürften, Gold zur Diversifizierung zu nutzen und „sich unabhängiger vom Dollar als Devisenreserve zu machen“.

Denn auffällig ist, dass unter den gemeldeten Goldkäufen von Notenbanken im dritten Quartal wenig westliche Länder sind. Zu den Topkäufern gehörten etwa die Türkei, Usbekistan und Indien. Degussa-Ökonom Polleit mutmaßt, das Einfrieren russischer Währungsreserven durch die USA und ihre Verbündeten dürfte „manch nicht westlicher Zentralbank verdeutlicht haben, dass US-Dollar nicht so sicher sind, wie es bisher den Anschein gehabt hat“.

Russland kann mit US-Dollar, Euro und Co. wenig anfangen und hat einen Anreiz, Erlöse in diesen Fremdwährungen schnell einzutauschen. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt Degussa Goldhandel

Und dieser Trend könnte sich fortsetzen, glaubt der Gold-Experte: Die anderen BRICS-Staaten – also neben China und Russland auch noch Brasilien, Indien und Südafrika – und die Länder, die sich den BRICS-Staaten anschließen, „werden in den kommenden Jahren vermutlich zu den großen Goldkäufern zählen“.

Vor diesem Hintergrund sei auch zu sehen, dass China das erste Mal seit Jahren seine Goldreserven erhöht habe, erklärt Ash. Das sei als „klare Ansage“ zu verstehen, dass das Reich der Mitte sich ein Stück weit aus seiner Abhängigkeit vom Dollar lösen wolle.

Notenbanken-Käufe beeinflussen Goldpreis kaum

Nicky Shiels, Head of Metals Strategy bei der Schweizer Edelmetallfirma MKS PAMP, pflichtet Ash bei. Sie schreibt beim Kurznachrichtendienst Twitter zu Chinas Goldkäufen: „Das ist mehr als eine Million Feinunzen, die sie im November gekauft haben – ABER noch wichtiger ist, dass sie entschieden haben, es öffentlich zu machen ...“

Shiels vermutet vor dem Hintergrund von Gerüchten über Gold-für-Öl-Geschäfte und Tendenzen einer Deglobalisierung, dass die Nicht-G10-Staaten ihre Goldbestände weiter erhöhen. „Das Entdollarisierungsnarrativ gewinnt an Zugkraft“, erklärt sie.

China hat seine Goldreserven in den letzten 20 Jahren schon fast vervierfacht. Polleit erwartet: „Dieser Trend wird sich vor allem fortsetzen, wenn sich die Konflikte über die geopolitische Vormachtstellung von USA und China zuspitzen sollten.“ Seine US-Dollar-Positionen werde China im Gegenzug vermutlich weiter abbauen. „Da China die Zins- und Tilgungszahlungen, die es aus US-Staatsanleihen erhält, nicht mehr reinvestiert, geschieht das bereits jetzt.“

Den Goldpreis treiben die Notenbanken mit ihren massiven Goldkäufen übrigens offenbar nicht hoch. Zwar entfielen 33 Prozent der gesamten Goldnachfrage im dritten Quartal 2022 auf Notenbanken – der Goldpreis aber fiel zwischen Anfang Juli und Ende September um rund acht Prozent, von 1806 Dollar je Feinunze (31 Gramm) auf rund 1660 Dollar.

