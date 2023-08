 Bankman-Fried: FTX-Gründer nutzte Kundengelder für politische Einflussnahme

Laut der US-Bundesanwaltschaft hat der Gründer der bankrotten Kryptobörse FTX die Herkunft von Wahlkampfspenden verschleiert. Diese gingen an Demokraten und Republikaner.

Der FTX-Gründer soll mit gestohlenen Kundengeldern Wahlkampfspenden getätigt haben. (Foto: Reuters) Sam Bankman-Fried

New York Der Gründer der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat laut US-Bundesanwaltschaft Wahlkampfspenden mit gestohlenen Kundengeldern finanziert. Sam Bankman-Fried habe mehr als 100 Millionen Dollar von seinen Kunden abgezweigt, um Kandidaten vor den US-Zwischenwahlen 2022 zu unterstützen, sagten Bundesanwälte am Montag.

In einer geänderten Anklageschrift wird dem 31-jährige vorgeworfen, zwei FTX-Führungskräfte angewiesen zu haben, die Herkunft der Gelder zu verschleiern und Spendengrenzen zu umgehen, indem sie sowohl an Demokraten als auch an Republikaner spendeten. "Diesen Einfluss nutzte er wiederum, um im Kongress und bei den Aufsichtsbehörden Lobbyarbeit zu betreiben, um Gesetze und Vorschriften zu unterstützen, von denen er glaubte, dass sie es FTX erleichtern würden, weiterhin Kundeneinlagen anzunehmen und zu wachsen", heißt es in der Anklageschrift. Ein Sprecher von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab.

