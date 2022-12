Das Landgericht Darmstadt hat den Ex-Chef des Goldhändlers Pim wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig gesprochen. Der Haftbefehl wird unter Auflagen ausgesetzt.

Der Prozess um Pim Gold dauerte selbst für komplexe Wirtschaftsstrafverfahren ungewöhnlich lange. (Foto: dpa) Betrugsprozess um Goldhändler PIM

Darmstadt, Berlin Weitgehend regungslos, die Hände gefaltet und ohne den Blick vom Richterpult abzuwenden, verfolgt Mesut Pazarci, wie ihn Richter Felix Diefenbacher des Betrugs und der Geldwäsche schuldig spricht.

Doch ganz am Ende bricht es aus ihm heraus: In den Armen zweier Begleiter kommen ihm die Tränen. Nach über drei Jahren in Untersuchungshaft kann der Ex-Chef des Goldhändlers Pim Gold aus Heusenstamm das Gericht als freier Mann verlassen.

Zwar hat ihn das Landgericht Darmstadt am Dienstag wegen schweren Betrugs und Geldwäsche zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Doch weil er mitten in der Pandemie über drei Jahre in Untersuchungshaft saß, durch die Corona-Auflagen weitgehend isoliert, setzte Richter Diefenbacher den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Pazarci Tausende Goldkäufer betrogen hatte und damit einen Schaden von rund 140 Millionen Euro verursachte.

