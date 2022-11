Binance Bitcoin bricht nach abgesagtem FTX-Kauf ein

New York, Frankfurt Neue Hiobsbotschaft für Kryptoanleger: Die Übernahme von FTX.com durch den Marktführer Binance ist am späten Mittwochabend gescheitert, wie Binance über Twitter mitteilte. Binance habe die Bücher von FTX geprüft und daraufhin Abstand von einer möglichen Akquisition genommen. Auch verwies Binance auf Medienberichte, wonach FTX Kundengelder veruntreut haben soll.

Der Bitcoin, die größte und älteste digitale Währung fiel am Mittwoch nach Daten des Analysehauses Coinmarketcap zeitweise unter die Marke von 16.000 Dollar – den tiefsten Stand seit über zwei Jahren. Seit seinem Allzeithoch im November des vergangenen Jahres, als der Bitcoin knapp über 68.000 Dollar notierte, verlor die Währung über drei Viertel ihres Wertes. Aktuell notiert die Cyberdevise bei etwa 16.500 Dollar.

Ether, die zweitwichtigste Kryptowährung, verlor am Mittwochabend über 14 Prozent. Auf 52-Wochen-Sicht beträgt der Wertverlust der Cyberdevise ebenfalls 75 Prozent. Derzeit notiert Ether bei etwa 1200 Dollar.

Die von Sam Bankman-Fried gegründete Kryptobörse war Anfang der Woche überraschend in Schwierigkeiten geraten. Ein Bericht von Coindesk hatte massive Schwachstellen im Geschäftsmodell von FTX und dem Schwesterunternehmen Alameda offengelegt, die beide von Bankman-Fried gegründet wurden.

Daraufhin teilte Binance-Chef Changpeng Zhao (genannt CZ) mit, sich von seinen FTT-Token trennen zu wollen. FTT ist die Kryptowährung, die von FTX herausgegeben wird. Binance hatte 2019 in FTX investiert, im vergangenen Jahr kaufte FTX die Binance-Anteile allerdings auf. CZ erhielt im Gegenzug dafür unter anderem FTT-Token im Wert von 530 Millionen Dollar, die er nun verkaufen wollte.

Dies löste einen Run aus, von dem sich der einst drittgrößte Handelsplatz für Kryptowährungen und Derviate nicht mehr erholte.

Bankman-Fried nach gescheiterter FTX-Übernahme: „Ich habe es vermasselt“

Ein Notverkauf an Binance galt als einzige Lösung. Doch Binance-Chef CZ hatte sich von Anfang an alle Optionen offengehalten. Am Dienstag unterschrieb er lediglich eine unverbindliche Absichtserklärung. Die erlaubte es ihm, von dem Deal zurückzutreten. Am Mittwoch schrieb Binance nun auf Twitter: „Die Probleme sind außerhalb unserer Kontrolle und übersteigen unsere Möglichkeiten zu helfen.“

Binance sorgte sich zudem, in den Fokus von Regulierungsvorhaben zu geraten. FTX muss sich nun auf ein Insolvenzverfahren einstellen, heißt es in Branchenkreisen. Denn Berichten zufolge sieht sich die Kryptobörse einem Fehlbetrag von bis zu acht Milliarden Dollar gegenüber. Um zahlungsfähig zu bleiben, würden vier Milliarden Dollar benötigt.

FTX soll aktuell noch versuchen Mittel in Form von Darlehen oder Eigenkapital aufzubringen beziehungsweise über eine Kombination von beidem. „Ich habe es vermasselt“, sagte Bankman-Fried laut Bloomberg in einer Telefonkonferenz mit Investoren. Er wäre „unglaublich, unvorstellbar dankbar“, wenn Investoren helfen könnten.

Hat auch Alameda gegründet. (Foto: via REUTERS) Sam Bankman-Fried

FTX galt lange als einer der angesehensten Anbieter in der Kryptowelt, der die Nähe zu Regulierern gesucht hat und zuletzt selbst in Schwierigkeiten geratene Firmen aufkaufte. Dass sein Imperium so schnell vergehen konnte, hat das Vertrauen in die Kryptowelt weiter erschüttert.

Die Branche hatte bereits in den vorherigen Monaten beispiellose Krisen erlebt: Mitte Mai crashte das Kryptoprojekt Terra und löschte Anlegervermögen in Höhe von rund 50 Milliarden Dollar aus. Und im Juli meldete auch noch die Kryptoplattform Celsius Network Insolvenz an.

Bitcoin und Ethereum: Kryptowährungen brechen ein

Nun geht diese Krise in die nächste, dritte Phase. Wie viel Vertrauen im Kryptomarkt durch die Krise bei FTX verloren gegangen ist, zeigt neben den Kursverlusten auch die Marktkapitalisierung. Insgesamt sank die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes seit dem Wochenende von 1,05 Billionen Dollar auf etwa 844 Milliarden. Ein Minus von fast 20 Prozent.

„Kursbewegungen dieser Art verdeutlichen die Fragilität des Kryptomarktes. Anleger sollten sich der Risiken von Digitalwährungen bewusst sein“, sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Analysten der US-Großbank JP Morgan warnten vor einer möglichen Ansteckung anderer Unternehmen. Auch Binance-CEO CZ räumte ein, dass der Kollaps von FTX das Vertrauen in die Branche „erheblich“ erodiert habe.

Krypto-Krise: Investoren bereiten sich auf Totalausfall vor

Neben FTX befindet sich auch Alameda in der Krise. Der Hedgefonds fungierte gleichzeitig auch als sogenannter Marketmaker auf FTX und half dabei, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Das könnte den Druck auf die Kryptopreise weiter erhöhen, warnen die Analysten von Fundstrat. Auch Alameda wurde von Bankman-Fried gegründet.

In den Bilanzen von FTX und Alameda sind laut Medienberichten große Mengen an dem hauseigenen FTX-Coin FTT und Solana. FTT lag am Donnerstag mehr als 40 Prozent im Minus, nachdem der Coin bereits zuvor fast 80 Prozent an Wert verloren hatte. Ein FTT war am Donnerstag noch 2,80 Dollar wert – vor einer Woche waren es noch über 25 Dollar.

Doch auch die Kryptowährung Solana, die mit der gleichnamigen Blockchain verbunden ist, soll in der Bilanz von Alameda liegen und musste daher massive Kursverluste hinnehmen. Der Token lag am Donnerstag etwa 24 Prozent im Minus und kostete um die 14 Dollar. Noch vor einer Woche lag der Kurs bei 36 Dollar.

Die vielen prominenten Investoren von FTX bereiten sich indes auf einen Totalausfall vor. Das müssen wohl auch die Kunden, die noch Assets auf der Börse haben.

Zu den Geldgebern gehörten auch der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock, der Pensionsfonds für Lehrer aus Ontario sowie die Risikokapitalgeber Softbank und Sequoia. Sequoia gab bereits bekannt, den vollen Wert seiner Beteiligungen am internationalen und US-amerikanischen Geschäft von FTX in Höhe von insgesamt etwa 214 Millionen Dollar abzuschreiben.

„Wir sind in einer Branche, in der wir Risiken eingehen“, schrieb Sequoia in einer Mitteilung an die Investoren. „Einige Investitionen werden nach oben überraschen, andere nach unten“, heißt es weiter.

