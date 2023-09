 Bitcoin, Ether und Co: Anleger ziehen Geld vom Kryptomarkt ab

Daten des Vermögensverwalters Coinshares zeigen, wie sich die Stimmung am Markt gedreht hat. Noch hält beim Bitcoin allerdings eine wichtige Unterstützungsmarke.

Negative Stimmung am Kryptomarkt. (Foto: Reuters) Symbole für digitale Währungen

Düsseldorf Die Euphorie am Kryptomarkt über einen möglichen Bitcoin-ETF ist verflogen. Die Stimmung ist wieder ins Negative gedreht: Das zeigen Daten des auf Digitalwährungen spezialisierten Vermögensverwalters Coinshares.

Demnach sind in der vergangenen Woche netto 59 Millionen Dollar aus Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte abgezogen worden. Coinshares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in Finanzprodukte wie ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen.

Damit ist seit Anfang August in nur einer Woche mehr Geld in diese Produkte geflossen als rausgezogen wurde. Insgesamt summieren sich die Abflüsse mittlerweile auf 394 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Im gesamten ersten Halbjahr verzeichneten Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte Zuflüsse in Höhe von knapp 500 Millionen US-Dollar.

Der Bitcoin ist davon am stärksten getroffen. In der vergangenen Woche wurden bei Produkten zur ältesten und größten Kryptowährung 69 Millionen Dollar abgezogen.