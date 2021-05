Bitcoin, Ether und Dogecoin Bitcoin erholt sich nach Einbruch – Kurs steigt über 42.000 Dollar

Das Auktionshaus Sotheby's in New York hat zum ersten Mal Bitcoin oder Ether als Zahlungsmittel für ein Kunstwerk erlaubt. Unter den Hammer kam am Mittwoch (Ortszeit) ein Werk des britischen Streetart-Künstlers Banksy. Das Gemälde „Love is in the air“ („Liebe liegt in der Luft“) wurde für 12,9 Millionen Dollar (10,7 Millionen Euro) verkauft.

14 Minuten hatten vier Interessenten laut Sotheby's geboten - wie der Gewinner nun bezahlt, kann er entscheiden. Man habe bei Sammlern ein wachsendes Interesse an nahtloseren Zahlungsoptionen und eine zunehmende Akzeptanz von sogenannten NFT festgestellt, hieß es.

NFT (non-fungible token) sind eine Art digitales Echtheitszertifikat: Es kann zwar beliebig viele identische Kopien des Kunstwerks geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten. NFT erleben gerade einen Boom, der aber von etlichen Beobachtern als Spekulationsblase angesehen wird.