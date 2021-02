Bitcoin, Ether und Dogecoin Bitcoin rutscht weiter ab – auf unter 46.000 Dollar

Der Bitcoin rutscht am Dienstag erneut unter die Marke von 50.000 Dollar – diesmal sogar noch deutlicher. Am Vormittag notiert die älteste und wichtigste Cyber-Devise laut der Handelsplattform Coinmarketcap bei 47.512 Dollar. In den vergangenen 24 Stunden hat der Bitcoin fast 18 Prozent an Wert verloren. Der Tiefstwert in diesem Zeitraum liegt bei 45.767 Dollar.



Damit setzt die populärste Digitalwährung ihren Rückgang vom Vortag fort: Bereits am Montag war der Bitcoin zwischenzeitlich unter 49.000 Dollar gefallen. Besonders um die Wall-Street-Eröffnung wurden die Kursverluste fast minütlich größer, bevor der Bitcoin schnell einen Teil seiner Verluste wieder aufholen konnte. Am Abend notierte er bei knapp 53.000 Dollar.