Bitcoin, Ether und Dogecoin Bitcoin steigt kurzzeitig über 39.000 Dollar

Die Cyber-Devise Bitcoin hat am diesen Wochenende eine wichtige charttechnische Marke genommen: Mit dem Sprung auf 34.792 Dollar ist die Kryptowährung zum ersten Mal seit Anfang Mai wieder über den 50-Tage-Linie gestiegen. Diese Line gibt den mittelfristigen Trend wieder. Notierungen oberhalb dieser Marke sind laut technischer Analyse ein positiven Zeichen für weitere Kursgewinne.

Zudem stieg Bitcoin bereits den fünften Tage in Folge, was Pankaj Balani, Vorstandschef der Krypto-Derivate-Börse Delta Exchange, zu einem positiven Kommentar veranlasste: „Zum ersten Mal seit vielen Wochen sehen wir hier bullische Anzeichen und erwarten, dass Bitcoin in Richtung des oberen Endes der Spanne zwischen 30.000 bis 40.000 Dollar notiert“.

Seiner Ansicht nach deutet der Handel am Terminmarkt darauf hin, dass noch in den verbleibenden Tagen des Monats Juli die Marke von 35.000 Dollar nicht überwunden werden dürfte. Doch in den kommenden Monate sähe das Bild anders aus, dann erwartet er „wenig Widerstand zwischen 35.000 und 40.000 Dollar“.

Nachdem der Bitcoin-Kurs Anfang der Woche noch unter die Marke von 30.000 Dollar rutschte, gab es viele positive Stimmen.

Tesla-Chef Elon Musk sagte am Mittwoch auf der Online-Konferenz „The B Word“: „Ich will, dass der Bitcoin erfolgreich ist“. Investorin Cathie Wood von Ark Investment sagte, dass Unternehmen in Betracht ziehen sollten, Bitcoin in ihre Bilanzen aufzunehmen. Und Square-Vorstandschef Jack Dorsey glaubt, die Cyber-Devise sei widerstandsfähig.