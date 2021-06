Bitcoin, Ether und Dogecoin Chinesische Robinhood-Konkurrenten wollen in Krypto-Handel einsteigen – Bitcoin-Kurs steigt

Die Kryptowährungen haben im Tagesverlauf am Montag wieder deutlich zugelegt. So kostete ein Bitcoin, die bekannteste und nach Marktanteilen größte Digitalwährung, am frühen Nachmittag auf dem Handelsplatz Bitstamp knapp 38.400 Dollar und damit fast 11 Prozent mehr als am Vortag. Auch andere Digitalwährungen wie Ether sprangen am Pfingstmontag wieder nach oben – zum Teil noch viel stärker als der Bitcoin.