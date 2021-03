Bitcoin, Ether und Dogecoin Debatte über Bitcoin-ETFs in den USA – Kryptowährungen mit Rekordzuflüssen

Der Bitcoin notiert am Donnerstagvormittag knapp unter der Marke von 55.000 Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung bis auf 1000 Dollar an ihren Rekord von 58.331 Dollar herangerückt.



Damit wiederholt sich aktuell ein Muster, das in diesem Jahr schon mehrfach zu beobachten war: Auf Rekordstände wie am 9. Januar oder am 22. Februar folgen Rücksetzer, die die Anleger zum Wiedereinstieg nutzen.

Zuletzt griffen Investoren am Aktienmarkt auch bei Werten aus dem Kryptowährungssektor und bei Unternehmen zu, die sich mit der Bitcoin & Co zugrundeliegenden Blockchain-Technologie befassen. Dazu gehören die Papiere von Riot und Marathon, oder die Softwarefirma MicroStrategy, die Milliarden in Bitcoin investiert hat.