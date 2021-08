Bitcoin, Ether und Dogecoin Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes steig auf über zwei Billionen Dollar

Der Bitcoin hat seine Kursgewinne vom Wochenende großteils verteidigt. Die älteste und wichtigste Kryptowährung notiert am Montagmittag laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap bei rund 44.500 Dollar. Am Sonntag war der Bitcoin-Kurs auf den höchsten Stand seit Mitte Mai gestiegen und durchbrach zwischenzeitlich die psychologisch wichtige Marke von 45.000 US-Dollar.

Vor allem kurzfristig orientierte Anleger präsentierten sich in letzter Zeit in Kauflaune. Für eine positive Grundstimmung am Markt dürfte nicht zuletzt Tesla-Chef Elon Musk gesorgt haben, der vor rund zwei Wochen ein mögliches Comeback der Kryptowährung bei Tesla abermals in Aussicht gestellt hatte. Risiken blieben aber weiter bestehen: Die Regulierungsthematik am Markt bleibt ein Dauerbrenner.

Auch die zweitwertvollste Kryptowährung Ethereum stieg am Wochenende um 3,5 Prozent auf 3191 Dollar und legte damit den fünften Tag in Folge zu. Diese Serie kann sie zum Wochenstart nicht aufrechterhalten. Der Ethereum-Preis fällt von seinem zwischenzeitlichen Höchststand am Wochenende um über sieben Prozent und liegt bei 2952 Dollar.