Bitcoin, Ethereum und Solana Unter den Anlegern herrscht „extreme Angst“ vor weiteren Verlusten – Was das den Bitcoinkurs bedeuten dürfte

Ein Tweet des Tesla-Chefs Elon Musk sorgt für einen kräftigen Aufschwung der Kryptowährung Dogecoin. Musk twitterte am Dienstag, er plane Fanartikel seines Unternehmens auf den Markt zu bringen. Die könnten seine Anhänger jedoch nur mit der Kryptowährung kaufen.



Daraufhin steigt der Dogecoin auf der Plattform Coinmarketcap auf 0,217 Dollar, was einem Plus von rund 38 Prozent im Laufe des Tages entspricht. Zuvor hatte sich der Preis der Kryptowährung seit einigen Tagen um die 0,15 Dollar bewegt. Seit dem Tweet steigt der Wert der Kryptowährung weiter an.