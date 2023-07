Bitcoin-Kurs aktuell Aave bringt neuen Stablecoin heraus – Krypto-Riese Binance entließ über 1000 Mitarbeiter

Insolvente Kryptobörse FTX will Handelsplattform wiederbeleben Mitten im laufenden Insolvenzverfahren will die Kryptobörse FTX wieder in den Kryptowährungshandel einsteigen. Gespräche mit potenziellen Partnern über einen Neustart der Internet-Seite FTX.com liefen bereits, sagte Firmenchef John Ray dem "Wall Street Journal" in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Anwälte des Unternehmens waren für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.



FTX, einst eine der weltweit führenden Handelsplätze für Bitcoin & Co, war im vergangenen November in die Pleite geschlittert. Zuvor hatten Kunden wegen Spekulationen um unautorisierte Geldtransfers ihre Konten leergeräumt. Sam Bankman-Fried, Gründer und damaliger Chef der Firma, muss sich unter anderem wegen Betrug vor Gericht verantworten. Er soll zehn Milliarden Dollar zu seinem Krypto-Broker Alameda verschoben haben.