Bitcoin-Kurs aktuell Binance-Versehen: Kunden-Token lagern vermischt mit Sicherheiten – Binance machte Millionen-Geschäfte mit gesperrtem Rivalen Bitzlato

Binance-Versehen: Kunden-Token lagern vermischt mit Sicherheiten Die weltgrößte Kryptobörse hat eingeräumt, fälschlicherweise Sicherheiten für einige der von ihr ausgegebene Token im selben Wallet gelagert zu haben wie Tokenbestände ihrer Kunden.



Reserven für fast die Hälfte der 94 Coins, die Binance Holdings Ltd. ausgibt, werden derzeit in einem einzigen Wallet aufbewahrt, wie aus Auflistungen auf der Website des Unternehmens am Montag hervorgeht.



Das Wallet mit dem Namen “Binance 8” enthält deutlich mehr Token als für die Menge der von Binance ausgegebenen B-Token erforderlich wäre. Dies deutet darauf hin, dass die Sicherheiten mit den Coins der Kunden gemischt werden, statt separat gelagert zu werden, wie es bei anderen Binance-Token gemäß den eigenen Richtlinien des Unternehmens der Fall war.



“‘Binance 8’ ist eine Exchange Cold Wallet. Sicherheiten sind irrtümlich in dieses Wallet verschoben und auf der Seite B-Token Proof of Collateral entsprechend referenziert worden”, erklärte ein Binance-Sprecher gegenüber Bloomberg News in Reaktion auf Fragen zum Thema. “Binance ist sich dieses Fehlers bewusst und ist dabei, diese Vermögenswerte auf spezielle Sicherheiten-Wallets zu übertragen.”



Alle Vermögenswerte der Nutzer, die bei der Börse gehalten werden, “wurden und werden weiterhin 1:1 abgesichert”, fügte der Sprecher hinzu, ungeachtet dessen, was Binance als “historisches operatives Versehen” bezeichnete. Binance gab nicht an, wann das Problem festgestellt wurde.