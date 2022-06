Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin etabliert sich über 20.000 Dollar – Schwankungen lassen nach

Vor acht Monaten ist der erste börsengehandelte Fonds (ETF) auf die Kryptowährung Bitcoin in den USA gestartet. Anleger sollten damit von den damals steigenden Kursen profitieren können. Nun gibt es auch einen ETF, mit dem Anleger auf fallende Kurse setzen können. Emittent ist in beiden Fällen derselbe: der Fondsanbieter Proshares.

Der Short-ETF soll unter dem Kürzel BITI ab Dienstag an der Wall Street gehandelt werden. „Wie wir wissen, kann der Bitcoin an Wert verlieren. BITI gibt Investoren, die mit fallenden Kursen rechnen, die Gelegenheit, davon zu profitieren oder ihre Positionen abzusichern“, erklärte Proshares-Chef Michael Saphir in einer Mitteilung.

Die Einführung eines Short-ETF zeigt, wie sehr sich die Stimmung am Markt gedreht hat – Bitcoin und Co. sind mit einer neuen Vielfalt der Skepsis konfrontiert. Der ETF bildet dabei die Entwicklung des „S&P CME Bitcoin Futures Index“ invers ab. Steigt der Vergleichsindex, sinkt der Kurs des Short-ETF im gleichen Maße. Gibt der Vergleichsindex nach, steigt der Short-ETF.