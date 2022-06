Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin fällt unter 20.000 Dollar – Ethereum bricht ein

Viele Privatanleger agieren einer Umfrage zufolge bei der Investition in Kryptowährungen offensichtlich eher vorsichtig. Von 1000 in Deutschland befragten Kryptoanlegern hatten 32 Prozent weniger als 1000 Euro angelegt, wie die Unternehmensberatung PwC mitteilte. 47 Prozent hatte Beträge zwischen 1000 und 10.000 Euro in Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert, 21 Prozent dagegen mehr als 10 000 Euro.



In der Schweiz und der Türkei waren die Größenordnungen ähnlich. Von den 500 Schweizer Befragten hatten 31 Prozent weniger als 1000 Euro angelegt, 51 Prozent zwischen 1000 und 10.000 Euro und 18 Prozent mehr als 10.000 Euro.



Die große Mehrheit dieser Privatanleger hatte in der Summe deutlich mehr Geld am Finanzmarkt investiert – gut 70 Prozent gaben an, dass Kryptowährungen fünf bis zehn Prozent ihrer gesamte Anlagen ausmachten. Mehr als vier Fünftel sagten jedoch, dass sie ihre Bestände ausbauen wollten.