Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin fällt unter Marke von 29.000 Dollar

Der Kursverfall von TerraUSD geht weiter. Der Kurs der Kryptowährung, der eigentlich eins zu eins an den des US-Dollar gekoppelt sein soll, fiel der Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge am Mittwoch auf bis zu neun US-Cent. „Durch den jüngsten Kollaps fürchten Börsianer nun regulatorische Konsequenzen", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.



TerraUSD gehört zu den sogenannten Stablecoins. Ihre Kurse sind an andere Werte gebunden. Damit sollen Kurskapriolen, wie sie bei anderen Cyber-Devisen wie Bitcoin an der Tagesordnung sind, vermieden werden. Denn bei diesen entscheidet allein Angebot und Nachfrage über den Preis. Während die meisten Anbieter von Stablecoins die Kursbindung mit Einlagen beispielsweise in Dollar oder Gold gewährleisten, ist TerraUSD ein „dezentraler" oder „algorithmischer" Stablecoin. Hier soll automatisiert ein komplexer Mechanismus von Handelsgeschäften mit anderen Kryptowährungen den Kurs bei einem US-Dollar pro TerraUSD halten. Mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar ist TerraUSD laut CoinMarketCap.com die Nummer 48 der Kryptowährungen.



Vor knapp zwei Wochen brach die Kursbindung von TerraUSD an den Dollar, weil Investoren in Luna verloren. Handelsgeschäfte mit dieser frei handelbaren Internet-Währung sollten die Stabilität von TerraUSD gewährleisten.