Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin steigt über Marke von 31.000 Dollar und erreicht Jahreshoch – Krypto-Riese Binance entließ über 1000 Mitarbeiter

Russischer Kriegsgegner darf nach Serbien einreisen

Dem russischen Kriegsgegner und Putin-Kritiker Peter Nikitin ist am Freitag die Einreise nach Serbien erlaubt worden, nachdem sie ihm zuvor verweigert wurde. Er habe für das Geschehen keine Erklärung von den Behörden bekommen, teilte Nikitin mit. Er vermute, dass der Kreml dahinter stecke, sagte er in serbischen Medien. „Ich habe keine Ahnung, wie ich zur Persona non grata wurde. Die einzige Erklärung ist, dass dies auf Putins Anordnung hin geschah“, sagte er. „Das veranschaulicht, was für einen großen Einfluss das russische Regime hier hat.“



Nikitin ist als Kritiker des russischen Staatschefs Wladimir Putin und des russischen Kriegs in der Ukraine bekannt. Er verbrachte mehr als einen Tag am Flughafen von Belgrad, nachdem er am Donnerstagmorgen an der Einreise gehindert worden war. Er soll nach der Ankunft aufgefordert worden sein, nach Frankfurt zurückzukehren, von wo aus er nach Belgrad geflogen war. Nikitin weigerte sich, wieder auszureisen. Er hat neben der russischen auch die niederländische Staatsbürgerschaft. Er wohnt seit Jahren mit seiner Familie in Serbien.