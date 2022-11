Bitcoin-Kurs aktuell Die nächste Pleite: Kryptobank Blockfi meldet Insolvenz an

In der fortgesetzten Abwärtsbewegung des Kryptomarkts steht die zweitgrößte Digitalwährung, Ether, deutlich stärker unter Druck als Bitcoin. Es gibt Hinweise darauf, dass ein Teil der von der Pleitebörse FTX gestohlenen Vermögenswerte im Volumen von 663 Millionen Dollar derzeit von Ether in andere Token umgetauscht werden. Insgesamt hatte die Person oder Organisation, die FTX überfallen hat, 288 Millionen Dollar erbeutet.



Der Blockchainanalyse-Spezialist Chainalysis teilte am Sonntag in Tweets mit, dass die von FTX gestohlenen Mittel „in Bewegung“ seien. Einiges sei bereits von Ether zu Bitcoin verschoben worden, wahrscheinlich, um „Kasse zu machen“.



Am Montag notiert im frühen Handel Bitcoin 0,7 Prozent leichter bei 16.134 Dollar, nach einem Minus von 2,4 Prozent am Sonntag. Ether fallen weitere 1,2 Prozent auf 1.128 Dollar. Am Sonntag gab es einen Kursrutsch um 5,7 Prozent.