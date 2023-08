Bitcoin-Kurs aktuell Erlaubnis für Handel mit Krypto-Futures in USA stützt Coinbase

Paypal bringt in den USA eigenen Stablecoin heraus

Der Zahlungsabwickler Paypal treibt die Verbreitung von Kryptowährungen voran und startet in den USA seinen eigenen Stablecoin. Die Währung mit dem Namen PayPal USD werde von Dollar-Einlagen und kurzfristigen US-Anleihen vollständig abgesichert und von Paxos Trust herausgegeben, teilte Paypal am Montag mit. Stablecoins sind Krypotwährungen, die auf Kursstabilität ausgerichtet und deshalb fest an eine Währung oder den Preis von Rohstoffen wie Gold gekoppelt sind. Der Wert des PayPal USD ist an den Dollar gebunden und umtauschbar im Verhältnis 1:1. Die Währung werde peu a peu an Kunden in den USA ausgerollt, erklärte Paypal. Die Aktien legten an der Wall Street 1,5 Prozent zu.