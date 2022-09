Bitcoin-Kurs aktuell Ethereum-Erfinder meldet Vollzug des Software-Updates – Cyberdevise legt zwei Prozent zu

Dernotiert am Donnerstag. In der Spitze stieg die Kryptowährung am frühen Morgen auf 23.354 Dollar – auf diesem Niveau lag sie zuletzt vor rund einer Woche.Antrieb gab die Leinzinserhöhung der US-Notenbank Fed . So hob sie am Mittwoch den Leitzins erneut um einen dreiviertel Prozentpunkt an. Er liegt nun in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Anleger nahmen die Entscheidung positiv auf.Bis zur nächsten Sitzung im September, „könnte es jetzt etwas Spielraum nach oben geben“, schätzt Mikkel Mørch, Geschäftsführer des Digital Asset Investment Fund ARK36 die Lage am Kryptomarkt ein. Aber „das wird von der Stärke des Dollars und dem weiteren makroökonomischen Umfeld abhängen“, sagte er.