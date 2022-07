Bitcoin-Kurs aktuell Tesla verkauft Großteil seiner Bitcoin und beendet die Erholungsrally vorerst

Der Bitcoin knüpft am Mittwoch an seine jüngste Erholung an. Am Morgen steigt die Kryptowährung in Richtung 24.000 Dollar. Über dieser Marke notierte sie zuletzt am 13. Juni. Der Kryptomarkt profitiert dabei von der parallelen Erholung an den Aktienmärkten.



Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ist weiter gefragt. Sie profitiert von der Erwartung auf ein technisches Upgrade, welches das Netzwerk skalierbarer, sicherer und nachhaltiger gestalten soll. Die Digitalwährung steigt in Richtung 1600 Dollar.