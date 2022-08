Bitcoin-Miner KPMG genehmigt Abschluss von Northern Data

Nach erneuter Verzögerung ist die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgreich verlaufen. Im laufenden Jahr wird das Konzernergebnis deutlich fallen.

Ein Angestellter beim Schürfprozess. (Foto: Bloomberg) Ethereum-Farm

Frankfurt Der Wirtschaftsprüfer KPMG hat den Jahresabschluss der Northern Data AG genehmigt. Das teilte der Bitcoin-Miner am späten Montagabend mit. Die große Ungewissheit, die die Aktien des Unternehmens zuletzt belastet hatte, ist damit beigelegt.

Das in Frankfurt ansässige Unternehmen erwartet für 2022 höheren Umsatz und rückläufigen Gewinn, wobei der Druck auf den Wert von Digitalwährungen die höhere Produktion ausgleiche, so Northern Data in einer Erklärung.

Im Einklang mit dem breiteren Trend in der Branche wird das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr auf 40 Millionen bis 75 Millionen Euro fallen. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen noch fast 90 Millionen Euro verdient. Auf unbereinigter Basis lag das Ebitda letztes Jahr sogar bei 320 Millionen Euro, der höchste Gewinn seit Gründung.

