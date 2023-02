Börsenaufsicht US-Behörden gegen Verkauf insolventer Kryptobank Voyager an Binance

Die Behörden begründeten ihre Entscheidung damit, dass der Handel gegen die Gesetze über Angebot und Verkauf nicht registrierter Wertpapiere verstoßen könnte.

Die Kryptobank soll Geschäfte mit virtuellen Währungen ohne Lizenz betrieben haben. (Foto: Reuters) Voyager

New York, Bangalore Die US-Börsenaufsicht SEC und die New Yorker Finanzbehörde haben ihr Veto gegen einen Verkauf der insolventen Kryptobank Voyager an die US-Tochter der Handelsplattform Binance eingelegt. Der Deal könnte gegen die Gesetze über Angebot und Verkauf nicht registrierter Wertpapiere verstoßen, teilte die SEC am Donnerstag mit.

Das New York Department of Financial Services (NYDFS) wies darauf hin, dass Voyager Geschäfte mit virtuellen Währungen ohne Lizenz betrieben habe, die somit illegal gewesen seien. Binance.US und der Anwalt der Kryptobörse waren für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Die SEC, die bereits Anfang Januar Einspruch gegen die Übernahme eingereicht hatte, machte außerdem Bedenken über die Sicherheit der Kundeneinlagen geltend. Es bleibe unklar, ob mit Binance.US verbundene Unternehmen oder Dritte auf die Gelder zugreifen könnten. Außerdem sei nicht gewährleistet, dass die Einlagen nicht von der Plattform transferiert werden könnten.

