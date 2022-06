Brent und WTI Ölpreise vor Treffen der Opec+ wenig verändert

Bisher reagieren die Ölpreise schwach auf die Verhandlung des Förderverbunds Opec+. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 116,04 Dollar.

Im weiteren Handelsverlauf steht eine Online-Konferenz der Opec+ im Mittelpunkt. (Foto: AP) Pumpe

Singapur Die Ölpreise haben sich am Donnerstag vor Verhandlungen des Förderverbunds Opec+ wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 116,04 Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 15 Cent auf 109,93 Dollar.

Ein überraschend starker Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen am Morgen keinen größeren Auftrieb geben. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,7 Millionen auf 415,6 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um eine Million gerechnet. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.

