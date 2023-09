 Chart des Tages: Britisches Pfund gibt nach

Die britische Währung verliert gegenüber dem US-Dollar an Wert. Die Wirtschaft in Großbritannien ist überraschend geschrumpft.

Das Pfund Sterling leidet unter den schlechten Wirtschaftsdaten aus Großbritannien. (Foto: dpa) Britische Pfundnoten

Frankfurt Die im Juli überraschend stark geschrumpfte Wirtschaft in Großbritannien hat die Landeswährung am Mittwoch belastet. Im Gegenzug stieg der US-Dollar um bis zu 0,5 Prozent auf 0,804 britische Pfund. Auf Wochensicht baute er seinen Gewinn zum Pfund auf mehr als ein Prozent aus.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Juli um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Dies sei der größte Rückgang seit Beginn des Jahres. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Minus von 0,2 Prozent gerechnet. Grund für die schwache Entwicklung waren ungewöhnlich viel Regen und Streiks.

„Der Rückgang des BIP im Juli deutet darauf hin, dass das zugrunde liegende Wachstum seit Anfang des Jahres an Dynamik verloren hat“, sagte Paul Dales, Chefökonom für Großbritannien bei Capital Economics. Er warnt, dass die dämpfende Wirkung höherer Zinsen jetzt etwas härter zu spüren sein dürfte.

Die Bank of England (BoE) hat die Zinssätze seit Dezember 2021 bisher 14-mal angehoben – sie stehen mit 5,25 Prozent auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren. In der kommenden Woche entscheidet die BoE über ihren weiteren Zinskurs. Mehr: Britische Immobilienpreise mit größten Rückgang seit der Finanzkrise