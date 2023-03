Chart des Tages Hohe Rendite bei US-Kurzläufern

Die zweijährigen Treasuries werfen so hohe Renditen ab wie seit 15 Jahren nicht. Sie haben eine weitere Zinserhöhung eingepreist.

Die Märkte erwarten eine weitere Zinserhöhung durch Fed-Chef Jerome Powell. (Foto: Reuters) Bildschirm in der New Yorker Börse

Düsseldorf Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe liegt nahe ihrem 15-Jahreshoch bei 5,055 Prozent. Im Juni 2007 hatte der kurzfristige Bond bei 5,077 rentiert. Am kurzen Ende des Anleihemarktes werden die Erwartungen der Investoren über die Geldpolitik abgebildet. Investoren rechnen damit, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen weiter in großen Schritten strafft.

Inzwischen steckt in den Bondkursen mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte bei der nächsten Fed-Sitzung am 21. und 22. März. Zu Beginn der Woche betrug sie erst 30 Prozent. Angesichts überraschend starker Wirtschaftsdaten und der anhaltend hohen Inflation dürfte die Fed die Ziele für ihre Leitsätze erneut nach oben korrigieren. Im Dezember waren die Notenbanker von einem Leitzins von gut fünf Prozent zum Jahresende ausgegangen. Nun könnten es sechs Prozent sein. Der Leitzins liegt aktuell in einer Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen