Cyberdevisen Ende des Kryptowinters? Bitcoin übersteigt wichtige Marke von 30.000 Dollar

Wichtige Treiber der Krypto-Rally sind die Bankenkrise, die Notenbankpolitik und ein Blockchain-Update. Von politischer Seite gerät die Branche jedoch weiter unter Druck.

Die Cyberdevise setzt ihre Rally fort. (Foto: Reuters) Bitcoin

New York, Frankfurt Es ist eine der großen Überraschungen des Jahres: das Comeback des Kryptomarktes. Der Bitcoin hat seit Anfang Januar um 86 Prozent zugelegt und überschritt am vergangenen Montag zum ersten Mal seit zehn Monaten die Marke von 30.000 Dollar. Am Freitagmorgen notierte die größte und älteste Kryptowährung bei 30.895 Dollar. Die zweitgrößte Kryptowährung Ether (ETH) ist seit Jahresbeginn um 76 Prozent gestiegen und kostete am Freitag 2112 Dollar.

Michael Gronager, Chef der Analysefirma Chainalysis, meint: „Wenn man sich die Kurse anschaut, dann kann man nicht mehr von einem Kryptowinter sprechen.“ Es sei an der Zeit, die Jahreszeiten-Analogien abzulegen, wenn man über die Kryptowelt spricht, betonte der Manager im Gespräch mit dem Handelsblatt.

