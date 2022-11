Cyberdevisen Mega-Übernahme in der Kryptowelt: Binance übernimmt Kryptobörse FTX

Um einen Bankrun zu stoppen, verkauft Sam Bankman-Fried große Teile seines FTX-Imperiums an einen Konkurrenten. Die geplante Übernahme stabilisiert die Kryptopreise.

Konkurrent Binance hat eine Vereinbarung zum Kauf von FTX getroffen. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Mitgründer und CEO der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried

Frankfurt, New York Es ist eine große Niederlage für Milliardär Sam Bankman-Fried: Der Gründer der Kryptobörse FTX muss große Teile seines milliardenschweren Unternehmens verkaufen, wie er am Dienstag mitteilte. Das sei nötig geworden, um einen Bankrun und eine damit verbundene Liquiditätskrise zu stoppen. FTX ist die drittgrößte Kryptobörse der Welt und wird nun ausgerechnet an Marktführer Binance verkauft.

Binance-CEO Changpeng Zhao, der in der Branche CZ genannt wird, war pikanterweise einst der Mentor des 30-jährigen Bankman-Fried, wurde zuletzt jedoch zum scharfen Wettbewerber und hatte Sorgen um die Liquidität von FTX in den vergangenen Tagen mit angefacht. Es ist eine dramatische Wendung in der Kryptokrise, die in den vergangenen Monaten bereits zu einer ganzen Reihe von Insolvenzen und gescheiterten Projekten geführt hat.

