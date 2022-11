Cyberdevisen Nach FTX-Pleite: Kryptofirma Genesis Kreditvergabe und Rückzahlung ein

Die Kyrptobörse ergreift Maßnahmen, um Liquidität sicherzustellen. Als Grund werden die durch FTX ausgelösten Kursturbulenzen genannt.

Durch die FTX-Pleite geriet die älteste Cyberwährung unter Druck. (Foto: dpa) Digitalwährung Bitcoin

London Der Kollaps der Kryptobörse FTX bringt immer mehr Firmen in die Bredouille. Der Kryptowährungsbroker und -verleiher Genesis kündigte am Mittwoch an, zur Sicherung der Liquidität keine neue Kredite mehr zu vergeben und die Rückzahlung vorläufig einzustellen.

Die Muttergesellschaft Digital Currency Group, zu der auch der auf Kryptowerte spezialisierte Vermögensverwalter Grayscale gehört, begründete die Entscheidung mit den Kursturbulenzen und dem allgemeinen Vertrauensverlust durch die FTX-Pleite.

Am Dienstag hatte das „Wall Street Journal“ berichtet, die Kryptobank BlockFi steuere wegen Verlusten im Zusammenhang mit dem FTX-Zusammenbruch auf eine Insolvenz zu.

Mehr: Bankman-Fried sucht nach neuen Investoren

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen