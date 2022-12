Degussa Goldhandel Geschäftsführer Markus Krall mit sofortiger Wirkung freigestellt

Markus Krall hatte an der Spitze des Edelmetallhändlers polarisiert. Nun muss er sich einen neuen Job suchen. Auch die Zukunft von Degussa ist offen.

Nach drei Jahren an der Spitze von Degussa muss sich Krall einen neuen Job suchen. (Foto: Degussa) Markus Krall

Zürich Der Goldhändler Degussa hat den Sprecher der Geschäftsleitung, Markus Krall, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte das Unternehmen am Montagnachmittag in Frankfurt mit. Krall werde sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, hieß es in der Mitteilung. Zu den Gründen machte das Unternehmen keine Angaben. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen die übrigen Vorstände Kralls Aufgaben.

Krall hatte als Degussa-Chef stark polarisiert. In Vorträgen und sozialen Medien hatte er jahrelang düstere Wirtschaftsprognosen verbreitet, den Klimawandel infrage gestellt und sich beispielsweise für ein liberales Waffenrecht oder die Einschränkung des Wahlrechts für Empfänger von Transferleistungen starkgemacht.

Erst vor zwei Wochen hatte die „Neue Zürcher Zeitung“ berichtet, dass das schweizerische Bistum Chur Krall zu einem Vortrag zunächst eingeladen, wegen seiner kontroversen Positionen aber schließlich wieder ausgeladen hat.