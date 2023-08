Devisen China will Landeswährung mit umfangreichen Schuldtitel-Verkäufen stützen

Die chinesische Notenbank hat Schatzanweisungen im Umfang von 35 Milliarden Yuan verkauft. Damit will sie den Verfall der Landeswährung bremsen.

Der sogenannte Offshore-Yuan, der außerhalb von Festland-China gehandelt wird, hat zum Dollar seit Jahresbeginn rund fünf Prozent an Wert eingebüßt. (Foto: dpa) Yuan

Shanghai, Singapur Chinas Notenbank stemmt sich mit erhöhten Verkäufen von Yuan-Schatzanweisungen in Hongkong gegen einen Verfall der Landeswährung. Die umfangreichen Veräußerungen in dieser Woche hätten dazu beitragen, auf dem Offshore-Markt für straffere Liquiditätsbedingungen zu sorgen, wurde Sheng Songcheng, ehemaliger Direktor der chinesischen Notenbank, am Donnerstag von dem staatlichen Medium „Shanghai Securities News“ zitiert.

Dadurch werde es für Investoren teuer, auf einen Kursrutsch des Yuan mittels Leerverkäufen zu spekulieren. Der sogenannte Offshore-Yuan, der außerhalb von Festland-China gehandelt wird, hat zum Dollar seit Jahresbeginn rund fünf Prozent an Wert eingebüßt.

