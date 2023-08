Devisen Chinas Staatsbanken verkaufen offenbar Dollar zur Stützung des Yuans

Die chinesische Landeswährung steht unter Druck. Einem Medienbericht zufolge verkauften Chinas Banken in dieser Woche aktiv Dollar, um den Yuan zu stützen.

Chinesische Staatsbanken handeln oft auf Geheiß der Zentralbank, wenn der Yuan unter Druck steht. (Foto: Reuters) Yuan und Dollar

Berlin, Frankfurt Die schwierige Lage von Chinas Wirtschaft zieht weitere Kreise. Um eine zu starke Abwertung der chinesischen Währung zu verhindern, haben Behörden in der Volksrepublik staatliche Banken angewiesen, diese Woche verstärkt auf dem Devisenmarkt zu intervenieren. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Es würden auch weitere Instrumente wie der Senkung der Devisenreserveanforderungen der Banken erwägt, um eine rasche Abwertung der Währung zu verhindern, so die Personen weiter.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, haben Chinas große staatliche Banken in dieser Woche bereits in größerem Umfang US-Dollar verkauft, um Yuan auf den Devisenkassamärkten im Land und im Ausland zu kaufen und so die Abwertung des Yuans zu bremsen.

Allein in diesem Monat hatte die chinesische Währung gegenüber dem US-Dollar um mehr als zwei Prozent nachgegeben. Der Wertverlust des Yuans in diesem Jahr beträgt mittlerweile bereits sechs Prozent, der Kurs nähert sich dem niedrigsten Wert seit 2007.

