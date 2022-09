Devisen Das britische Pfund steht vor einem politischen Härtetest

Die britische Währung schwankt und schwächelt. Internationale Investoren zweifeln an den Finanzplänen der neuen Premierministerin.

Das Pfund leidet seit Monaten unter einer Flut schlechter Wirtschaftsdaten aus Großbritannien. (Foto: dpa) Britische Pfundnoten

London Die internationalen Investoren wissen noch nicht so recht, was sie von der neuen britischen Premierministerin Liz Truss halten sollen. Das Vertrauensbarometer ist dabei der Wechselkurs des britischen Pfunds zum US-Dollar.

Just zu dem Zeitpunkt am Montag, als Truss zur Parteivorsitzenden der Tories und damit zur nächsten Regierungschefin gekürt wurde, fiel die britische Währung auf den tiefsten Stand seit 1985. Am Dienstagmorgen erholte sich das Pfund, als bekannt wurde, Truss werde die Energiepreise in Großbritannien einfrieren.

Ob dahinter mehr als eine Laune der Devisenmärkte steckt, wird sich zeigen, wenn die neue Premierministerin in den kommenden Tagen erklärt, wie sie die absehbaren Milliardenhilfen für britische Haushalte und Unternehmen finanzieren will. Der Finanzbedarf könnte sich auf weit mehr als 100 Milliarden Pfund (etwa 117 Milliarden Euro) summieren.

